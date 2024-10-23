«Акрон» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Рубин» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Практически матч жизни в группе D между «Акроном» и «Рубином» в Самаре, потому что тольяттинцы сейчас с восемью очками – вторые, а «Рубин» с шестью очками – третий. Чтобы продолжить через Путь РПЛ, «Рубину» надо обязательно «Акрон» побеждать. «Акрону» можно не проиграть «Рубину», и, соответственно, он тогда точно будет вторым и продолжит свое движение в Кубке через Путь РПЛ.

«Рубин» прошлый матч проиграл, практически ничего не создавая в атаке. Это было во встрече с «Факелом». Но тогда играл второй состав у «Рубина», не было Даку. Сейчас Даку пропустил матч чемпионата из-за дисквалификации. Я думаю, что все равно ему игровая практика нужна. Я думаю, что здесь он в старте выйдет. Когда Даку играет или его нет – это две большие разницы. И плюс «Рубин» только что проиграл 0:4 в РПЛ. И ситуация такова, что позиции у Рашида Маматкуловича Рахимова не сказать что очень крепкие. Казани проигрывать «Акрону» нежелательно.

Я думаю, что будет обоюдоострый футбол, интересный, насыщенный, с моментами, открытый, где мы увидим голы и в те, и в другие ворота. «Обе забьют» — мой прогноз на матч «Акрон» — «Рубин», — приводит слова Генича «РБ Спорт».