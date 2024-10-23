«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.68.

«Оба участника этого кубкового матча уже решили промежуточную задачу в турнире. Москвичи выиграли все пять матчей в группе без пропущенных мячей, а ростовчане с 10 очками, особенно хорошо играя дома, тоже гарантировали себе продолжение борьбы за трофей по Пути РПЛ.

«Ростов» в нынешнем сезоне проиграл «Локомотиву» не только на Кубок, но и в чемпионате. На своём поле команда Карпина попытается взять реванш за оба поражения в столице. Заметим, что для проведения следующей игры в РПЛ команда останется дома и в субботу принимать будет аутсайдера — «Ахмат». Впрочем, говорить от том, что Карпин в среду сыграет основным составом, вряд ли стоит.

«Локомотив» потерпел неожиданное поражение (0:2) от «Химок» в матче предыдущего тура чемпионата России. В следующем (уже через три дня) клубу, потерявшему важные очки в чемпионской гонке и занимающему сейчас третье место, предстоит важнейший матч с «Зенитом». Разница между двумя клубами — всего два очка в пользу питерцев. Стоит ли говорить о том, что мыслями железнодорожники уже будут в Санкт-Петербурге. И ротация состава неизбежна. Хотя Галактионову, бесспорно, есть кого бросить в бой и в такой ситуации. И обойма игроков у него более весомая, чем у Карпина.

Ростовчане, расположившиеся на восьмом месте, не могут победить уже в пяти матчах чемпионата подряд. Мешают, в частности, травмы у целой группы футболистов. В последнем на сегодня туре команды сыграла 1:1 в Нижнем Новгороде, причём спаслась от поражения лишь благодаря пенальти на 92-й минуте. Игры в Ростове «Локомотиву» даются непросто, к тому же в данном случае на первый план выйдет мотивация, которая, думается, выше у хозяев. На своём поле они должны дать бой сопернику при любых привходящих обстоятельствах», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».