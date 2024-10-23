«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Тимура Журавеля на матч группового этапа Кубка России

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» – «Локомотив».

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 2,5 за 4.40.

«Шестой тур группового этапа Кубка и обе команды уже без мотивации. Места в группе уже не поменяются, и этот матч нужно рассматривать как подготовительный к играм чемпионата. Я не жду ни основных составов, ни какой-то игры от ножа, что делает прогноз очень трудным.

Я исхожу из того, что пять матчей команда Карпина не побеждает. «Локомотив» будет мыслями в игре против «Зенита», поэтому для меня уязвленное самолюбие «Ростова», домашняя игра делают эту команду более заряженной, несмотря на все турнирные поправки.

«Локомотив» будет себя беречь и точно не повезет в Ростов своих лидеров, не будет утруждаться, что делает «Ростов» фаворитом. При этом думаю, что будет обмен голами. Будет расслабленный и расхристанный футбол, который закончится обменом голами. Моя ставка – победа «Ростова» и тотал больше 2.5», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».