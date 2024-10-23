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«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Тимура Журавеля на матч группового этапа Кубка России

«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Тимура Журавеля на матч группового этапа Кубка России
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» – «Локомотив».

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 2,5 за 4.40.

«Шестой тур группового этапа Кубка и обе команды уже без мотивации. Места в группе уже не поменяются, и этот матч нужно рассматривать как подготовительный к играм чемпионата. Я не жду ни основных составов, ни какой-то игры от ножа, что делает прогноз очень трудным.

Я исхожу из того, что пять матчей команда Карпина не побеждает. «Локомотив» будет мыслями в игре против «Зенита», поэтому для меня уязвленное самолюбие «Ростова», домашняя игра делают эту команду более заряженной, несмотря на все турнирные поправки.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» будет себя беречь и точно не повезет в Ростов своих лидеров, не будет утруждаться, что делает «Ростов» фаворитом. При этом думаю, что будет обмен голами. Будет расслабленный и расхристанный футбол, который закончится обменом голами. Моя ставка – победа «Ростова» и тотал больше 2.5», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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