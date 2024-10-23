«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.03.

«В группе B «Ростов» сыграет дома против московского «Локомотива». Здесь «Локомотив» — лидер, и он это лидерство никому не отдаст. «Ростов» — второй, и он точно уже в Пути РПЛ сыграет против московского «Спартака». Но «Ростов» немножечко потерял сейчас в уверенности, пять матчей подряд команда не побеждает в чемпионате, хотя всё делает правильно, расставляется правильно, моменты создаёт, но вот не везёт команде Карпина, никак одержать победу не удаётся в чемпионате. В Кубке более-менее дела у ростовчан: второе место и 10 очков.

Сейчас у «Ростова» домашний матч с соперником, который хорошо бежит, хорошо реализует. 15 мячей забил «Локомотив» в этом розыгрыше Кубка, и это очень много, это больше всех. И, конечно, «Ростов» на это должен делать определённую сносочку.

Перед следующим туром чемпионата «Ростову» дома желательно, конечно, болельщиков порадовать и вернуть себе уверенность — и забитыми мячами, и хорошим, положительным результатом. Ну а у «Локомотива» тяжёлая дорога в Ростов, уже всё решено в группе… Думаю, что мотивация будет не та — даже после поражения от «Химок».

Мой прогноз — «Ростов» не проиграет, а в матче будет забито минимум два мяча. Другими словами, «1X и тотал больше 1.5» за коэффициент 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».