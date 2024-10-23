«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в 6-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 3.5 за 2.10.

«Лидер чемпионата России «Краснодар», занимающий сейчас третье место в группе С, дома сыграет против «Пари НН». Так всё хорошо для «Краснодара» шло в группе — три победы одинаковые по 1:0, а потом два поражения подряд от ЦСКА и от «Ахмата». Они отбросили «Краснодар» на третье место. И прямо сейчас «Краснодар» через Путь регионов по таблице отправляется по Кубку России.

Понятно, что очень сложно сохранять стабильность и качество в двух турнирах при таком графике и при такой логистике, но всё в руках «Краснодара». Заключительный тур, «Краснодар» играет против аутсайдера дома. «Пари НН» этот матч не нужен по большому счёту. Он нужен только Гончаренко. Бывший тренер «Краснодара» против «Краснодара», плюс это вторая игра «Пари НН» под руководством Гончаренко. Но долгая, длинная дорога в Краснодар… Как там будет выстраивать свою игру «Пари НН» — тоже пока большой вопрос. Но я думаю, что для Гончаренко этот матч, конечно, очень важен. Чуть-чуть недотерпели в матче с «Ростовом» в чемпионате, чуть не хватило уверенности, а сейчас каждая игра для нижегородцев — это попытка обрести уверенность.

«Краснодар» в своих силах уверен, даже несмотря на то, будет там второй состав или сильно подкорректированный основной состав. Всё равно «Краснодар» — фаворит. Если он качественно сыграет в обороне, как он умеет это делать, то сможет победить. Да, у него бывали провальные игры после матчей чемпионата в Кубке. Но здесь всё-таки игра домашняя. Я думаю, что болельщики придут и поддержат как следует «Краснодар». Сыграет удачно в обороне — свой-то голик он забить должен.

Мой прогноз — «победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5» за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».