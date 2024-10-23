«Аталанта» — «Селтик»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Селтик».

Ставка: победа «Аталанты» и обе забьют за 2.70.

«Эти участники матча 3-го тура Лиги чемпионов, никогда ещё не встречавшиеся друг с другом, занимают соответственно 11-е и 20-е места в общей таблице. «Аталанта» сыграла дома 0:0 с «Арсеналом» и победила на выезде «Шахтёр» 3:0. «Селтик» победил на своём поле 5:1 братиславский «Слован», а затем сам был разгромлен в Дортмунде — 1:7. В чемпионате Италии «Аталанта», занимающая шестое место, выиграла последний матч у «Венеции» 2:0. «Селтик» сыграл 2:2 со своим на сегодня главным конкурентом — «Абердином», после первого тайма ведя 2:0 и, возможно, мыслями уже находясь в Бергамо. Это первая потеря очков для двух команд, которые с начала чемпионата Шотландии одержали по семь побед.

Итальянцы выйдут на поле без ряда имеющих повреждения футболистов. В частности, без нападающего сборной Скамакки и с довольно серьёзными потерями в защите. И у шотландцев оборона будет ослаблена травмами сразу нескольких игроков. В атаке неприятности «Селтику» может доставить лидер бомбардирской гонки Серии А Ретеги (восемь голов в восьми матчах) и Лукман, позволивший клубу в прошлом сезоне выиграть Лигу Европы, а в предыдущем туре Лиги чемпионов отметившийся голом и результативной передачей. Итальянцам стоит опасаться хавбека Макгрегора и нападающего Фурухаси, которые, забив по четыре мяча, находятся в тройке лучших снайперов шотландского чемпионата. Ещё один японец Маэда отметился голами в каждом из двух матчей ЛЧ.

«Селтик» плохо проводит международные матчи на выезде: шесть поражений подряд в Лиге чемпионов. И вообще команда склонна пропускать голы даже в победных играх. И это имея воротах такую фигуру, как Шмейхель. Хотя неизменно забивает. Так, последний раз «Селтик» ушёл с поля без гола в чужие ворота почти восемь месяцев назад!

Статистически «Аталанта» имеет на сегодня лучшую атаку в Италии (18 голов). При этом оборона даёт сбои: 13 пропущенных мячей в восьми турах — это многовато для команды, реально претендующей на еврокубки. Но в двух предыдущих турах ЛЧ она сохранила свои ворота сухими. Вероятно, благодаря более осторожному футболу, по сравнению с тем, что команда показывает в Серии А. При этом забила «Аталанта» в последних шести домашних матчах разных турниров в общей сложности 15 мячей. Победа хозяев и обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».