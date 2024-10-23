«Брест» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов во Франции

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Брест» – «Байер» в 3-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Ещё один матч, мне кажется, очень любопытный по афише и по наполнению. «Брест» дома сыграет против леверкузенского «Байера». Обе команды без потерь пока идут в Лиге чемпионов. Но если видеть «Байер» в лидерах — это неудивительно, то вот что там делает «Брест»? Это, конечно, сенсация.

Прекрасный нападающий в «Бресте» есть – Людовик Ажорк, большой, здоровенный. Ну и то, как «Брест» классно выбегает в контратаки, как «Брест» справился с «Зальцбургом» в прошлом туре, конечно, я думаю, многих восхитило. До этого «Брест» обыграл еще дома «Штурм». Такое хорошее единение «Бреста» с болельщиками я бы отметил. Это все как бы в копилку плюсов для французского клуба, для команды Эрика Руа.

И здесь напротив «Байер», чемпион Германии, тоже одержавший 2 победы в этой Лиге чемпионов. Напомню, они обыграли «Фейенорд» и «Милан». Пока «Байер» еще не пропустил ни одного мяча в этой Лиге чемпионов.

Но раз уж «Хольштайн Киль» забил «Байеру» в чемпионате, почему бы «Бресту» не забить в Лиге чемпионов. Я думаю, что должен хороший, веселый футбол получиться во встрече между «Брестом» и «Байером». Рассчитываю на голы в те и другие ворота. Моя ставка – «обе забьют» за 1,80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».