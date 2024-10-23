«Брест» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брест» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» и ТБ 1.5 за 1.75.

«В 3-м туре Лиги чемпионов сойдутся «Брест» и «Байер». «Брест» — главная сенсация всего европейского футбола ещё с прошлого сезона. Команда умудрились попасть в Лигу чемпионов. А ведь когда Эрик Руа приходил, она боролась за выживание, но умудрилась совершить невероятное.

«Брест» теперь не просто попал в турнир, но ещё и с двух побед стартовал. Победил он «Штурм» в 1-м туре, а потом разгромил «Зальцбург», причём в гостях. «Брест» выходит через длинные передачи, это с отрывом лучшая команда ЛЧ по выигранным верховым единоборствам. Клуб понимает свои сильные и слабые стороны, понимает, что нужно в основном играть всё-таки от соперников, рассчитывать на единоборства, на выигранную борьбу, на выигранные подборы.

Сейчас в соперниках у него «Байер» — самая сильная команда, которая будет противостоять «Бресту» в этой Лиге чемпионов. При всём уважении к «Зальцбургу» и к «Штурму», это команда, конечно, другого уровня. И здесь уже французам будет очень тяжело. «Байер» на выходных обыграл «Айнтрахт» в непростом матче. Он испытывает в этом сезоне проблемы в защите, больше пропускает, чем в прошлом. Но в Лиге чемпионов пока эти проблемы не видны. «Фейеноорд» «львы» уверенно разгромили — 4:0, затем и «Милан» обыграли — 1:0. То есть пока команда ещё и не пропускает, играет уверенно.

Тут, я думаю, с фаворитом всё очевидно. Сейчас под вопросом участие в матче Бонифасе, который попал в аварию, но, к счастью, с ним вроде всё в порядке. Но даже если без него «Байер» сыграет с Шиком в нападении или с ложной девяткой, я думаю, он должен своё взять. «Байер» будет доминировать, держать мяч и будет создавать моменты. В этом нет сомнения, в позиционной атаке по-прежнему это одна из лучших команд мира.

Я возьму тут простой вариант ставки — победа «Байера» и общий тотал голов матча больше 1.5 с коэффициентом 1.75», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».