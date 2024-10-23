«Бенфика» — «Фейеноорд»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Португалии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лига чемпионов «Бенфика» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Бенфики» в один мяч за 1.90.

«Португальская команда начала групповой этап Лиги чемпионов удачно, одержав две победы. Были обыграны «Атлетико» Мадрид (4:0) и «Црвена Звезда» (2:1).

Во внутреннем чемпионате команда Бруну Лаже располагается на третьем месте турнирной таблицы.

На «Эштадиу да Луш» «Бенфика» традиционно сильна, и это будет важным фактором. Команда в этом сезоне в официальных матчах на домашнем стадионе одержала пять побед в пяти матчах.

Анхель Ди Мария остаётся одной из главных фигур в атаке команды. В девяти матчах он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на старте Лиги чемпионов хорошо себя проявляет турецкий новичок клуба Керем Актюркоглу, отличившийся в двух встречах.

«Фейеноорд» неплохо выступает в Эредивизии, расположившись на четвёртом месте, а вот в Лиге чемпионов у него пока одна победа над «Жироной» (3:2) и поражение от «Байера» (0:4).

В нынешнем сезоне «Бенфика» показывает более убедительный футбол, чем её соперник. Тем более что матч пройдёт в Португалии», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».