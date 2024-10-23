«Атлетико» — «Лилль»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лилль».

Ставка: победа «Атлетико» 2:1 за 7.60.

«Атлетико» и «Лилль» встретятся в третьем туре Лиги чемпионов. Да, после прошлого матча еврокубка тяжело тут однозначно говорить о том, что мадридцы должны побеждать. Представитель Франции тогда сотворил мини-сенсацию.

«Лилль», конечно, многих удивил во втором туре Лиги чемпионов. Почти никто не думал, что он сможет обыграть «Реал» Мадрид, но именно это и произошло, минимальный счет 1:0. «Доги» действительно выглядели лучше, меньше ошибались. С другой стороны, сами «сливочные» тоже сыграли далеко не лучшим образом, по сути, отдали победу сопернику. А первый тур ЛЧ уже более ожидаемо завершился для «Лилля» — 0:2 от «Спортинга».

«Атлетико» тоже удивил на старте еврокубка, только в негативном плане. Команда играла с «Бенфикой», казалось, что их шансы на успех примерно равны. Но итог – разгромная победа португальцев со счетом 4:0. Провалили тот матч подопечные Симеоне, толком на один гол даже не наиграли. Соперник же просто доминировал почти все время. Ну вот началась ЛЧ для «матрасников» с победы над «Лейпцигом» (2:1).

Если же рассматривать другие их недавние матчи, то ситуация у них примерно равная – в чемпионатах почти нет поражений, частые победы, изредка разбавляемые ничьими. Хотя стоит отметить, что «Атлетико» в последнее время часто делил очки с соперниками, не всегда с сильными – 1:1 с «Райо Вальекано». «Лилль» тоже пару раз терял очки в Лиге 1. Но вот в прошлом туре «догам» удалось навязать борьбу «Монако», борющемуся за лидерство в турнире – 0:0.

Да, если смотреть только на вывеску, кажется, тут все очевидно. Но нельзя игнорировать то, «Лилль» в прошлом туре обыграл «Реал». Да и сам «Атлетико» находится не в самом лучшем состоянии. Вряд ли его виктория будет уверенной и сухой», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».