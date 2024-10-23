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«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов 23 октября

«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов 23 октября
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.94.

«Лейпциг» – любопытная команда с той точки зрения, что в Лиге чемпионов забивает первой, но проигрывает. Так это было с «Ювентусом», так это было с «Атлетико», и вообще может стать первой в истории Лиги чемпионов командой, которая три раза подряд проиграет, забив первой. Может ли забить первой? Безусловно, потому что это гостевой матч для «Ливерпуля» после очень тяжелой игры против «Челси».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» в последнем матче намучился, но забрал свое. Здесь же класс совсем другой, и я думаю, что «Ливерпуль» сможет победить.

Поэтому я думаю, что «Лейпциг» при своих трибунах начнет бодро, побежит, забьет, но не выдержит. Мне кажется, что это тот самый случай, когда обе забьют, но победит одна команда – и это «Ливерпуль», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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