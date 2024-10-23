«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов 23 октября

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.94.

«Лейпциг» – любопытная команда с той точки зрения, что в Лиге чемпионов забивает первой, но проигрывает. Так это было с «Ювентусом», так это было с «Атлетико», и вообще может стать первой в истории Лиги чемпионов командой, которая три раза подряд проиграет, забив первой. Может ли забить первой? Безусловно, потому что это гостевой матч для «Ливерпуля» после очень тяжелой игры против «Челси».

«Ливерпуль» в последнем матче намучился, но забрал свое. Здесь же класс совсем другой, и я думаю, что «Ливерпуль» сможет победить.

Поэтому я думаю, что «Лейпциг» при своих трибунах начнет бодро, побежит, забьет, но не выдержит. Мне кажется, что это тот самый случай, когда обе забьют, но победит одна команда – и это «Ливерпуль», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».