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«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.89.

«Лейпциг» снова играет дома. В прошлом туре Лиги чемпионов немецкий клуб дома уступил «Ювентусу», хотя по матчу казалось, что все в руках домашней команды: удаление у «Ювентуса», вели по ходу встречи 2:1. Однако два пропущенных гола от туринцев и поражение. Интересно, что и в матче против «Атлетико» «Лейпциг» проиграл, но также вел в счете.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас в соперниках «Ливерпуль», который, как правило, не отпускает соперников. Да, «Ливерпуль» проигрывал «Милану», но затем спокойно выиграл 3:1. После он уверенно одолел дома «Болонью».

Несмотря на то что «Лейпциг» играет дома, красные все же действуют очень прагматично и уверенно даже на выезде. Может быть, нет какой-то искры и вдохновения, но все очень отлажено. Мне кажется, что «Ливерпуль» просто сильнее, мощнее, даже при игре на выезде против «Лейпцига». Чем раньше «Ливерпуль» оформит себе комфортную историю в этом формате Лиги чемпионов, тем раньше сможет уделить больше внимания АПЛ.

Мне кажется, что гости просто класснее, и это надо будет показать на футбольном поле, поэтому ставлю на победу «Ливерпуля», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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