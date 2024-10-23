«Лейпциг» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.84.

«В 3-м туре Лиги чемпионов состоится игра «Лейпцига» и «Ливерпуля». Верю тут в успех представителя Англии, который находится на более высоком уровне.

В отличной форме находится «Ливерпуль». Доказал он это на прошлых выходных. Тяжелейшая игра у него была с «Челси». «Синие» набрали ход и явно намеревались как минимум одно очко набрать. В итоге обоюдоострая была игра, но в атаке «красные» были удачливее – 2:1. Они продлили серию побед, которая уже насчитывает семь встреч во всех турнирах.

Всего со старта сезона у команды Слота было одно поражение, что можно засчитать за исключение из правил. В Лиге чемпионов уверенно стартовал коллектив – сперва одолел тяжёлого соперника, «Милан» (3:1), а после справился и с «Болоньей» (2:0), тоже не без проблем. «Ливерпуль» уже показал, что способен иногда перестраиваться под соперника, использовать его слабости. Так что неудивительно видеть столько побед команды.

Уровень «Лейпцига», конечно, не такой высокий. Впрочем, клуб тоже выступает довольно хорошо. В Бундеслиге он ещё ни разу не проигрывал – сейчас делит с «Баварией» первое место. Всего пару раз «РБ» сыграл вничью, в остальных матчах выигрывал. Но вот в Лиге чемпионов такими же успехами пока похвастаться коллектив не может. Он уступил в обоих турах тяжёлым соперникам – 1:2 с «Атлетико» и 2:3 с «Ювентусом». В обеих встречах представитель Германии играл хорошо и ничью заслуживал. Но вот сдерживать противников ему не удавалось.

Я не думаю, что серия поражений «Лейпцига» в еврокубке прервётся. «Ливерпуль» в очень приличной форме, явно готов бороться за выход напрямую в 1/8 финала. «РБ» ему создаст проблемы, слишком лёгкой игра не будет. Но всё равно три очка достанутся тут «красным», уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».