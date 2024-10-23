«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.29.

«Немецкий «Лейпциг» и «Ливерпуль» встретятся в групповом этапе Лиги чемпионов. После гола в ворота «Болоньи» в прошлом туре группового этапа Мохамед Салах стал самым результативным африканцем в истории турнира. С чем, конечно, Мохамеда мы и поздравляем.

«Ливерпуль» в атаке смотрится всегда солидно. Команда отправлялась, например, уже в этом сезоне в гости к «Милану» и смогла забить там три мяча. В общем, «Ливерпуль» наверняка и в Германии будет свои моменты регулярно создавать и вполне может рассчитывать на то, чтобы забить даже больше одного мяча.

Что же касается «Лейпцига», то очень симпатична немецкая команда, в атаке у которой блистает, иначе и не скажешь, Шешко. Игрок своей национальной команды и футболист, который забил уже три гола в двух стартовых турах этого группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» при Арне Слоте допускает немало моментов у своих ворот. И, мне кажется, этот матч может поддержать тенденцию нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и оказаться сверхрезультативным. Поэтому мне представляется, например, прогноз, что в этой встрече будет тотал больше 3.5 забитых мячей, вполне рабочим. Коэффициент на это дают очень приличный, больше двойки. «Лейпциг» и «Ливерпуль», на мой взгляд, способны устроить голевое шоу в Германии», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».