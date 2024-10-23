«Барселона» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 9.20.

«Центральный матч третьего тура Лиги чемпионов – «Барселона» против «Баварии». Интересное противостояние, все мы помним их предыдущие яркие матчи. Уверен, и тут футбол будет захватывающим.

Тяжело прогнозировать матчи «Барселоны», очень нестабильно она выступает. Вроде и начала сезон с серии неуверенных побед, потом набрала ход и громила противников. Серия прервалась на старте ЛЧ – очень слабый матч с «Монако» (1:2). После этого вроде каталонцы восстанавливаются, выигрывают, но снова происходит неудачный матч – 2:4 от «Осасуны».

И вот казалось, что у команды Флика начались проблемы. Но в последних встречах она снова начала громить соперников – 5:0 с «Янг Бойз» во втором туре ЛЧ, 3:0 с «Алавесом» и 5:1 с «Севильей». В общем, можно чего угодно ждать от коллектива. Хотя нельзя не признать, что в этом сезоне «Барса» чаще выдает успешные игры, много забивает и мало пропускает.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

«Бавария» тоже показывает не самые стабильные результаты. Под руководством нового тренера Компани она уверенно начала сезон, только выигрывала, разгромила в первом туре ЛЧ «Динамо» Загреб (9:2), после чего и в домашней лиге с «Вередром» разобралась (5:0). Но вот после этого последовала небольшая серия без побед.

Хотя соперники у мюнхенцев были довольно сильные. В чемпионате они встретились с главными конкурентами – 1:1 с «Байером», 3:3 с «Айнтрахтом». А в ЛЧ «Бавария» проиграла «Астон Вилле» (0:1). Серия прервалась на выходных – уверенные 4:0 со «Штутгартом».

В общем, тяжело тут точно говорить о фаворите. Само собой, главное, что это встреча Флика со своей бывшей командой, как и Левандовского. Эмоций будет много. Все же поставлю тут на счет 2:1 в пользу «Барселоны». Коэффициент на такой вариант составляет 9.20», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»