Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Германии

«Барселона» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.65.

«Матч между «Барселоной» и «Баварией» обещает быть зрелищным и напряжённым, поскольку обе команды находятся в хорошей форме. Обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Барселона под руководством Ханс-Дитера Флика активно играет в атаке, полагаясь на молодых и опытных игроков. Роберт Левандовски как бывший игрок «Баварии» наверняка будет предельно мотивирован на этот матч. «Барса» в этом сезоне играет уверенно, но им нужно быть более собранными в защите.

Бавария под руководством Венсана Компани также показывает отличный футбол. Проход перед стартом прошлого сезона Гарри Кейна усилил их атаку, которая и без того была одной из самых мощных в Европе.

Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому вероятно, что матч будет насыщен голевыми моментами с обеих сторон.

«Бавария» не проигрывает каталонцам с 2015 года и имеет более более мощную и сбалансированную команду, поэтому поставим на победу мюнхенцев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Бавария». Флик и Левандовски снимут своё же проклятие
«Барселона» — «Бавария». Флик и Левандовски снимут своё же проклятие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android