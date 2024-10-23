«Барселона» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Германии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.65.

«Матч между «Барселоной» и «Баварией» обещает быть зрелищным и напряжённым, поскольку обе команды находятся в хорошей форме. Обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах.

Барселона под руководством Ханс-Дитера Флика активно играет в атаке, полагаясь на молодых и опытных игроков. Роберт Левандовски как бывший игрок «Баварии» наверняка будет предельно мотивирован на этот матч. «Барса» в этом сезоне играет уверенно, но им нужно быть более собранными в защите.

Бавария под руководством Венсана Компани также показывает отличный футбол. Проход перед стартом прошлого сезона Гарри Кейна усилил их атаку, которая и без того была одной из самых мощных в Европе.

Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому вероятно, что матч будет насыщен голевыми моментами с обеих сторон.

«Бавария» не проигрывает каталонцам с 2015 года и имеет более более мощную и сбалансированную команду, поэтому поставим на победу мюнхенцев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».