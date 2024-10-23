«Барселона» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.65.

«Барселона» против «Баварии» в 3-м туре Лиги чемпионов. Интереснейшая игра. Причём особенно важно, что обе команды в этом сезоне выступают небезупречно, уже проводили провальные матчи, в том числе в еврокубке. Так что результат их встречи, на первый взгляд, тяжело предсказать.

«Бавария» пока два противоречивых матча провела в Лиге чемпионов. Стартовала она достаточно неожиданно. Нет, победа над «Динамо» Загреб никого не удивила. Но вот девять забитых мячей мало кто предсказывал – 9:2 итог встречи. И это при том, что в новом формате ЛЧ как раз разница забитых и пропущенных мячей может иметь особую важность в общей таблице. Впрочем, уже в следующем туре клуб из Мюнхена проиграл. Но соперник был там сложнее – «Астон Вилла» с Эмери во главе, который умеет играть против «Баварии». В их противостоянии было забито минимальное количество голов – 0:1.

«Барселона» тоже выдала два разных матча в турнире. Хотя по её соперникам тоже предсказывалось две победы. Сразу же в 1-м туре уступила команда – 1:2 от «Монако». В целом провальный матч каталонцев, даже несмотря на раннее удаление. Много ошибок они совершали и заслужили поражение. Ну а с «Янг Бойз» у них во 2-м туре особых трудностей не возникло – 5:0.

В домашних чемпионатах обе команды сейчас лидируют. Позиции «Барселоны» чуть крепче – она имеет небольшой отрыв от «Реала» со второго места. А вот «Бавария» со старта сезона потеряла больше очков, из-за чего делит лидирующую позицию с «Лейпцигом». Оба клуба уже успели потерпеть неудачу с не самым топовым противником – «Барса» разгромно уступила «Осасуне» (2:4), а «Бавария» не справилась с «Айнтрахтом» (3:3).

В общем, тут сыграют две команды с очень высоким уровнем. Да, без неудач у них в сезоне уже не обошлось. Но оба коллектива всё-таки почти только выигрывают, часто делают это уверенно. Но, как по мне, «Барса» чуть менее стабильно играет, иногда она может выдать очень слабый матч и выиграть «на тоненького». У «Баварии» таких проблем меньше – она теряла очки в противостояниях только с сильными соперниками, умеющими организованно играть и грамотно прессинговать.

В целом их шансы примерно равны. Но небольшой перевес для меня есть на стороне гостей. Не думаю, что с крупным счётом, но выиграет тут «Бавария», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».