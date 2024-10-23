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«Ман Сити» — «Спарта»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов в Англии

«Ман Сити» — «Спарта»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов в Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Спарта».

Ставка: ТБ 4 за 2.26.

«Манчестер Сити» может установить рекорд: 26 матчей команда не проигрывает в Лиге чемпионов. При удачном исходе «горожане» побьют рекорд «Манчестер Юнайтед». Думаю, что всё к этому и идёт.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Спарта П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пусть «Спарта» и приезжает в очень хорошем настроении после того, что сделала в домашнем чемпионате в игре со «Славией». Это очень перекликается с матчем в Вулверхэмптоне, когда «Сити» забил на последней минуте. Это очень важный гол в чемпионской гонке, хоть пока и рано говорить о ней. В любом случае это очки, которых в прошлом году, например, недосчитался «Арсенал».

В Лиге чемпионов «Сити» чувствует себя комфортно. Дома команда давно не проигрывала и в четырёх последних матчах на своём стадионе в Лиге чемпионов забила как минимум три мяча. Думаю, что и здесь для клуба будет довольно лёгкая прогулка, и в игре будет много мячей, поэтому выстрелит тотал больше 4», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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