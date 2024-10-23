Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ «Барселона» — «Бавария»

23 октября в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Баварию». Встреча на Олимпийском стадионе в столице Каталонии стартует в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ, выполнив всего два несложных условия.

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«Барселона» подходит к матчу в приподнятом настроении. Каталонский коллектив одержал три победы подряд с учётом всех турниров. В чемпионате Испании команда Ханс-Дитера Флика единолично лидирует, набрав 27 из 30 возможных очков. Для немецкого специалиста матч с бывшей командой будет особенным. Именно у руля «Баварии» Ханси добился победы в Лиге чемпионов — 2019/2020. Однако теперь он тренирует «Барселону».

Помогать наставнику будет Роберт Левандовски. Польский форвард тоже защищал цвета немецкого клуба, однако теперь выступает за каталонцев. В линии атаки у него имеется серьёзная поддержка в лице Ямаля. Ламин повторил достижение Месси, записав в актив шесть ассистов после всего 10 туров Ла Лиги – такое не удавалось ни одному игроку «Барселоны» со времён Лионеля. Кроме того, на поле после 11 месяцев перерыва вернулся полузащитник Гави.

«Бавария» в текущем сезоне потерпела всего одно поражение во всех турнирах. Мюнхенцы проиграли в предыдущем туре Лиги чемпионов «Астон Вилле». Тем не менее нападающий Гарри Кейн готов помочь команде и находится в отличной форме. В Бундеслиге на его счету восемь голов за семь матчей, а в Лиге чемпионов он уже отметился покером в ворота загребского «Динамо».

Статистика личных встреч на стороне гостей. Немецкая команда победила в пяти подряд последних очных матчах с общим счётом 19:2. После двух туров общего этапа в активе обоих соперников по три очка.

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