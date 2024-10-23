«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.15.

Календарь приготовил для «Вашингтона» и «Филадельфии» два матча подряд. Первая в истории дуэль Мичкова и Овечкина прошла на территории «Флайерз». Превосходство «Кэпиталз» стало явным уже в первом периоде, а итог — 4:1. Всё по делу.

Последние пять встреч закончились для «Филадельфии» поражениями — от «Калгари» (3:6), «Эдмонтона» (3:4 ОТ), «Сиэтла» (4:6), «Ванкувера» (0:3) и, наконец, «Вашингтона» (1:4). Бросается в глаза, как много пропускают «Флайерз». В минувшей встрече с «Кэпиталз» огромную роль на результат оказали индивидуальные ошибки защитников. Чего уж говорить, если две шайбы подопечные Карбери забросили в меньшинстве.

У «Вашингтона» ситуация обратная. Начинался регулярный чемпионат с поражения от «Нью-Джерси» (3:5), а в последних четырёх встречах «кэпс» одержали победы. Они обыграли «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2), взяли реванш у «Дэвилз» (6:5 ОТ), и про «Филадельфию» мы уже упоминали. Вроде бы дела у команды Спенсера Карбери идут отлично.

Мы предлагаем поставить на победу «Вашингтона» с коэффициентом 2.15. Команда пребывает в хорошей форме, подходит к игре с серией побед и выступит на домашней арене. Разница между тем, в каком состоянии находятся «Кэпиталз» и «Флайерз», ощутима. «Филадельфия» совершает много глупых и ключевых ошибок, которые приводят к пропущенным голам. Это не исправить за сутки.