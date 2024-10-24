«Крылья Советов» — «Динамо»: назван фаворит матча Кубка России

24 октября на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 1.66. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1660 рублей.

Успех самарцев оценён в 4.80. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 4.40.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.