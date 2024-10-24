«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.92.

Самарцы лишились шансов на выход в плей-офф. Осинькин может ещё более смело прибегать к экспериментам и искать молодые таланты. «Крылья Советов» показывают менее качественный командный футбол, чем в предыдущих сезонах. На одну проблемную позицию с переходом Сергеева стало меньше, но в этой цепи ещё полно слабых звеньев.

У московского «Динамо» дела обстоят совершенно иначе. Оно сохраняет шансы на победу как в чемпионате, так и в Кубке России. Для того чтобы преуспеть хотя бы в одном из турниров, Марцелу Личке нужно поднапрячься. Подопечные чешского специалиста потеряли уже немало очков.

Во встрече последнего тура РПЛ бело-голубые разгромили на выезде «Рубин» (4:0). Один из голов записал на свой счёт новобранец «Динамо» Артур Гомес. Он проявил инициативу, попросив исполнить 11-метровый удар. Константин Тюкавин и Фабиан Бальбуэна вняли просьбе бразильского полузащитника, и не зря.

Ждём победы бело-голубых. У «Крыльев Советов» меньше стимула и значительно хуже результаты. Самарцам нужно сконцентрироваться на РПЛ. Состав и глубина у «Динамо» лучше, для успеха этого должно хватить.