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«Панатинаикос» — «Челси»: эксперты оценили шансы лондонцев в Лиге конференций

«Панатинаикос» — «Челси»: эксперты оценили шансы лондонцев в Лиге конференций
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24 октября на стадионе «Олимпик» в Афинах (Греция) состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси». Начало игры — в 19:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонского «Челси» можно с коэффициентом 1.58. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составит 1580 рублей.

Успех «Панатинаикоса» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Букмекеры считают, что матч «Панатинаикос» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.10. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.73.

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