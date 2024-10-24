«Панатинаикос» — «Челси»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Панатинаикос» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.83.

«Панатинаикос» очень нестабилен. Он не может похвастаться хорошими результатами ни в чемпионате Греции, ни в еврокубковых турнирах. Несмотря на старания Факундо Пельистри, Тонни де Вильены и Тина Едвая, «Панатинаикос» не сумел пробраться дальше третьего квалификационного раунда в Лиге Европы. В турнирной таблице чемпионата Греции клуб из Афин располагается на шестой строчке.

В квалификации Лиги конференций «зелёные» уступили часто теряющему очки в чемпионате Франции «Лансу» (1:2) и победили его со счётом 2:0, а также сыграли вничью с «Борацем» (1:1).

«Челси» — не просто сильный соперник. Он начал возвращать себе статус гранда. Положительные изменения появились сразу же после назначения Энцо Марески. «Аристократы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В АПЛ они уступили только «Манчестер Сити» (0:2) и «Ливерпулю» (1:2), а также два раза сыграли вничью. «Синие» показывают значительно более качественный командный футбол, нежели в последних двух сезонах.

В АПЛ зажигает Коул Палмер. Он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач в восьми матчах в первенстве. В других турнирах на счету полузащитника нет ни одного результативного действия. Тем не менее «аристократы» всё равно забивают много и выигрывают.

Возможность проявить себя регулярно получает Михаил Мудрик. В матче с «Гентом» он записал на свой счёт результативную передачу. Хавбек нестабилен, поэтому в чемпионате Англии редко получает игровое время. Значит, нужно доказывать в Лиге конференций.

Поставить на победу «Челси» в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Несмотря на то что встреча пройдёт в Афинах, лондонцы видятся явными фаворитами. У них гораздо более высокий класс исполнительского мастерства.