«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: букмекеры оценили шансы команд

24 октября в Лондоне состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в английском клубе: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1450 рублей.

Успех команды из Нидерландов оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Букмекеры уверены, что матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75.

Гол в исполнении «Тоттенхэма» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Если забьют футболисты «АЗ Алкмар», сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.62.