«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар».

Ставка: «Тоттенхэм» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.94.

В Лиге Европы «шпоры» пока что не теряли очков. Они разгромили «Карабах» (3:0), а также победили «Ференцварош» (2:1). Теперь в соперниках у лондонцев один из самых сильных клубов чемпионата Нидерландов. Впрочем, в текущем тонусе клуб из Алкмара не выглядит действительно серьёзной угрозой для «Тоттенхэма».

В последних трёх встречах в Эредивизии «АЗ Алкмар» уступил «Утрехту» (1:2), «Фортуне» (0:1) и ПСВ (1:2). В Лиге Европы он не без труда дома победил «Эльфсборг» (3:2) и на выезде без шансов проиграл «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:2. К навязыванию конкуренции сильным соперникам клуб из Алкмара не готов.

У «сырных фермеров» недостаточно ресурсов. У них не такая комплектация состава и тренерский штаб, с которыми можно было бы рассчитывать на сенсационные победы в таких матчах, как грядущий. Может быть, «АЗ Алкмар» и сумеет забить один-два мяча «Тоттенхэму», но зацепиться за очки вряд ли получится.

Поставить на победу лилово-белых и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Во встрече последнего тура чемпионата Англии «шпоры» разгромили «Вест Хэм» (4:1). Задача Постекоглу — сделать так, чтобы такие результаты добывались командой как можно чаще.