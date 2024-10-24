«Фенербахче» — «МЮ»: букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть бывший клуб

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В четверг, 24 октября, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Главным тренером «Фенербахче» является Жозе Моуринью, работавший в «МЮ» с 2016 по 2018 год.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Фенербахче» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.03 — около 32% вероятности. Ничейный исход наименее вероятен, коэффициенты находятся в пределах 3.70 (26%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58 — более 60% вероятности.

Любопытно, что наиболее ожидаемым является ничейный счёт 1:1, а поставить на тотал меньше 4.5 жёлтой карточки можно за 1.60.