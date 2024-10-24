«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.24.

Строго говоря, шансы достойно выступить у Моуринью есть. В чемпионате Турции его «Фенербахче» пока что идёт на четвёртом месте, отстав от лидирующего «Галатасарая» — то есть главного конкурента — на восемь очков. Впрочем, в запасе есть ещё одна игра, а команда показывает одну из самых надёжных защит лиги на данный момент. За восемь туров пропущено лишь семь мячей.

При этом стамбульцы ещё и забивают регулярно. Здорово себя проявляет Душан Тадич, у которого на данном отрезке три гола и одна голевая передача. Эдин Джеко сбавил обороты, но был хорош на старте сезона. Может, ещё взбодрится.

Ещё один аргумент против «Манчестер Юнайтед» — нестабильность. Английский клуб только на прошедших выходных прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию, одержав победу дома над «Брентфордом» (2:1). Причём с усилием, в волевом стиле. До того — четыре ничейных результата и разгромное поражение со счётом 0:3 от «Тоттенхэма».

Кроме того, манкунианцы ещё и в Лиге Европы не впечатляют. За два первых тура набрали всего два из шести возможных очков. И если ничью с завсегдатаем Лиги чемпионов «Порту» (3:3) можно понять и принять, то куда более скромный «Твенте» (1:1) нужно было обыграть со значительным перевесом, а не терять очки.

Понятно, что с такими достижениями трудно на многое рассчитывать. После 8-го тура в АПЛ «красные дьяволы» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 10 очков, а от зоны Лиги чемпионов — на шесть очков. Однако больше удручает невыразительный футбол в атаке. Отсутствие яркого забивного форварда ощущалось ещё в прошлом сезоне, а молодняк пока не впечатляет.

Эрик тен Хаг, который пока сохраняет свою должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», заявил, что ждёт встречи с Жозе Моуринью и любит играть против его команд. Вот только сам Моуринью прекрасно умеет играть вторым номером против более сильных оппонентов и пользоваться своими шансами. А на таком фоне ждать голевого парада не приходится.