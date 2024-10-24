ПАОК — «Виктория Пльзень»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру ПАОК — «Виктория Пльзень».

Ставка: «Виктория» не проиграет за 1.92.

Явно не о таком мечтал Фёдор Чалов, когда переходил из ЦСКА в ПАОК. В нынешнем сезоне греческий клуб впечатляет редко. В чемпионате Греции отдал лидерство соседу «Арису» — сейчас у обоих по 17 очков в активе, но в личной встрече конкурент одержал победу. В Лиге Европы же новая команда россиянина проиграла дважды подряд.

В начале октября руководство применило санкции в виде штрафов к футболистам ПАОКа за невыразительные результаты. В том числе и к Чалову с Оздоевым. Уже на следующий день после этой новости команда одержала победу над одним из аутсайдеров. Однако после международной паузы сыграла вничью с АЕКом — 1:1.

Сам Фёдор Чалов за всё время пребывания на новом месте отметился лишь одним забитым мячом. Хотя шансов получил более чем достаточно. Впрочем, здесь важную роль играет и общекомандная форма, которая, мягко говоря, нестабильная. Показательно домашнее поражение в Лиге Европы от румынской «Стяуа» (0:1) в большинстве.

Даже странно, что букмекеры так сомневаются в успехе «Виктории Пльзень», ведь навыков и опыта у неё хватает. Не забывайте, что чешский клуб — завсегдатай еврокубковых соревнований, он обламывал и не таких оппонентов. Взять хотя бы нынешний сезон. Чехи успели забить трижды «Айнтрахту» (3:3) во Франкфурте и поделить очки дома с «Лудогорцем» (0:0).

С учётом нестабильности и спада ПАОКа есть все основания ждать очередного сюрприза от «Виктории». В чемпионате Чехии у неё, к слову, всё тоже неплохо, забивать и побеждать получается регулярно. При таких раскладах логично ждать, что гости в предстоящем матче в Салониках как минимум не проиграют. Что-то вроде 1:1 здесь вполне может быть.