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Названы шансы Чалова и Оздоева забить «Виктории» в матче Лиги Европы

В четверг, 24 октября, на стадионе «Тумба» в Салониках состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы ПАОК — «Виктория Пльзень». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Виктории Пльзень» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20 — это 23% вероятности. Ничейный исход почти такой же, имеет коэффициент 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Греции получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Ставки на гол российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева принимаются за 7.00 (14%). Если гол забьёт российский форвард ПАОКа Фёдор Чалов, зайдёт коэффициент 2.70 (35%).