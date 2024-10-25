Топурия — Холлоуэй: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на титульный поединок в полулёгком весе на UFC 308. Свою защиту проведёт действующий чемпион Илия Топурия. Его соперник — второй номер рейтинга Макс Холлоуэй.

Ставка: тотал больше 4.5 раунда за 2.02.

Топурия — фаворит у букмекеров, на его победу дают коэффициент 1.41, в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00. Логика понятна — Илия победил Алекса Волкановски, к которому Макс за три боя так и не подобрал ключик. Но значит ли это, что у Холлоуэя нет шансов? Совсем нет.

Макс — очень опытный боец, он выступает, страшно сказать, с 2012 года. Он классный боксёр, который точно не уступит в стойке. Шансы в этом поединке у него точно будут. За счёт футворка он постарается замедлить Топурию, если ему удастся лишить испанского грузина этого козыря, шансы обязательно появятся. Очень опасной для Топурии будет первая половина боя, здесь нарваться на нокаут можно спокойно.

Но чем дальше, тем сложнее будет Холлоуэю. Кардио у Топурии повыше, да и сюрпризы для Макса он способен подготовить. Илия — справедливый фаворит. Поставим здесь на ТБ 4.5 раунда за 2.02, ведь Макс никогда не был в нокауте.