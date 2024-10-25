Уиттакер — Чимаев: прогноз на бой UFC 308

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC 308 Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев.

Ставка: Чимаев победит за 1.38.

Этот бой должен был пройти ещё в июне, но из-за травмы Чимаева он не состоялся. К чести Уиттакера, он спокойно согласился на поединок сейчас. Сильный поступок, тем более что Роберта считают андердогом. На победу Борза дают коэффициент 1.38, а на успех Уиттакера — 3.15.

Не слишком ли самоуверенно? Ведь у Чимаева были проблемы со здоровьем, а Уиттакер — умнейший боец, который доказывал не раз в своей карьере, что может переиграть любого.

Вот только с Чимаевым придётся несладко. Хамзат явно сделает ставку на своё главное оружие — борьбу. Удержание на земле со множеством попаданий — путь к победе. Шансы Роберта будут кратно возрастать ко второй половине боя. И всё же здесь мы рекомендуем ставку на победу Чимаева. Ему банально нужнее, это едва ли не последний шанс Борза на титульный поединок. Полноценной росписи на бой ещё нет, но мы бы отталкивались от ставки на победу Борза во второй половине боя, с третьего по пятый раунды.