Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прогноз «Чемпионата»

Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC 308 Магомед АнкалаевАлександар Ракич.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.60.

Материалы по теме
Титульный бой, возвращение Борза и россияне в октагоне. Чего ждать от UFC 308
Титульный бой, возвращение Борза и россияне в октагоне. Чего ждать от UFC 308

Анкалаев давно бы должен получить свой титульный шанс, но и в этот раз ему предпочли Халила Раунтри, с которым уверенно разобрался Алекс Перейра. Дана Уайт поставил условие Магомеду — нужно уверенно разобраться с Александаром Ракичем. Критерии уверенности при этом известны только самому Уайту.

При этом нельзя сказать, что Ракич — проходной вариант. Это очень приличный ударник, способный создать проблемы. Правда, тактически Александар, конечно, не самый искушённый боец.

В принципе, Магомед может попробовать посостязаться с Ракичем в стойке, конечно, не превращая бой в рубку. А уж если будет видно, что австриец не уступает, то перейдёт к борьбе. Способность Ракича защищаться от тейкдаунов Анкалаева — главный вопрос по перспективам австрийца. Коэффициент на победу россиянина — 1.15, а на Ракича дают 5.80. Можно поставить здесь на ТБ 2.5 раунда за 1.60. Если Магомед и завершит бой досрочно, то, скорее всего, во второй половине.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android