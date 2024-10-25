Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC 308 Магомед Анкалаев — Александар Ракич.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.60.

Анкалаев давно бы должен получить свой титульный шанс, но и в этот раз ему предпочли Халила Раунтри, с которым уверенно разобрался Алекс Перейра. Дана Уайт поставил условие Магомеду — нужно уверенно разобраться с Александаром Ракичем. Критерии уверенности при этом известны только самому Уайту.

При этом нельзя сказать, что Ракич — проходной вариант. Это очень приличный ударник, способный создать проблемы. Правда, тактически Александар, конечно, не самый искушённый боец.

В принципе, Магомед может попробовать посостязаться с Ракичем в стойке, конечно, не превращая бой в рубку. А уж если будет видно, что австриец не уступает, то перейдёт к борьбе. Способность Ракича защищаться от тейкдаунов Анкалаева — главный вопрос по перспективам австрийца. Коэффициент на победу россиянина — 1.15, а на Ракича дают 5.80. Можно поставить здесь на ТБ 2.5 раунда за 1.60. Если Магомед и завершит бой досрочно, то, скорее всего, во второй половине.