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Шара Буллет — Армен Петросян: прогноз на бой

Шара Буллет — Армен Петросян: прогноз на бой
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC 308 Шарабутдин МагомедовАрмен Петросян.

Ставка: Шара Буллет победит за 1.42.

Шара Буллет, конечно, уже успел собрать внушительное фанатское ядро: яркая внешность и манера боя — в помощь. Последний поединок с Михалом Олексейчуком получился очень хорошим. Теперь на пути россиянина Армен Петросян.

Откровенно говоря, разница в мастерстве бойцов очень велика. Шарафутдин куда техничнее, быстрее и тактически подкованнее своего оппонента. У Армена проблемы возникали даже в боях с откровенно слабыми соперниками. Так что здесь мы все ждём уверенной победы от Буллета, которая должна открыть ему путь к более статусным боям. Коэффициент на россиянина — 1.42, а на Петросяна — 2.97.

В чём шанс армянского бойца? Постоянное давление и контратаки, попытки поймать Магомедова на застаивании. При этом надо понимать, что на реализацию своего плана у Армена не больше пары раундов — чем дальше, тем больше будет сказываться класс россиянина. Ставим на победу Буллета нокаутом ближе к концу боя.

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