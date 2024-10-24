«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александа Елагина на матч Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Фенербахче» за 3.03.

«24 октября в Стамбуле на стадионе имени Шюкрю Сараджоглу в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы УЕФА «Фенербахче» принимает «Манчестер Юнайтед». Встречаются одни из самых популярных команд Турции и Англии, которых связывает между собой противоречивая фигура легендарного португальца Жозе Моуринью. Он первым из мировых тренеров в разное время выиграл три проводимых сегодня популярных клубных турнира УЕФА: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Турецкий клуб Моуринью возглавил летом нынешнего года и сразу вступил с ним в квалификацию Лиги чемпионов, однако, начав со второго раунда двумя победами над швейцарским «Лугано» (4:3, 2:1), в третьем вынужден был сойти с дистанции после упорнейшей борьбы с французским «Лиллем». Футбол сыграл злую шутку с турецкой командой и её тренером. Проиграв гостевой матч 1:2, «Фенербахче» дома сумел уравнять положение автоголом на 90-й (!) минуте. Однако в самой концовке дополнительного времени вынужден был капитулировать после реализованного пенальти, назначенного в его ворота испанским арбитром. И в итоге вместо Лиги чемпионов «Фенербахче» отправился в Лигу поскромнее — Лигу Европы. Стартовали турки успешно, победив в 1-м туре дома крепкий бельгийский клуб «Юнион Сент-Жиллуа» из Брюсселя 2:1. Во 2-м — гостевая ничья 1:1 с нидерландским «Твенте» в Энсхеде.

Именно с этим клубом встречался на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре и тоже довольствовался ничьей с тем же счётом 1:1. Следующий матч «красных дьяволов» был на выезде в Португалии с «Порту». Ведя уже к 20-й минуте 2:0, манкунианцы к перерыву ухитрились пропустить два мяча, а сразу после перерыва — третий. На 81-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Бруну Фернандеш, и теперь он не сможет сыграть в Стамбуле против «Фенербахче». В Порту «Юнайтед» всё же не проиграл — уже в компенсированное время Гарри Магуайр увёл гостей от поражения — 3:3.

Однако и Магуайр не сможет помочь своей команде, но из-за травмы. По той же причине не поедут в Стамбул Коби Майну, Мэйсон Маунт, Люк Шоу, Лени Йоро и Каземиро. В 8-м туре АПЛ «Юнайтед» одержал на своём поле волевую победу над «Брентфордом» и пока обосновался на 11-м месте с 11 очками. У английского клуба большие проблемы с атакой: меньше забили только явные аутсайдеры.

«Фенербахче» 20 октября, сыграв в гостях вничью 2:2 с «Самсунспором», замыкает первую четвёрку в чемпионате Турции с 17 очками, отставая от лидера — «Галатасарая» — на восемь очков, но проведя на матч меньше. Нападающие «Фенера» серб Душан Тадич и босниец Эдин Джеко, на счету которых по пять голов, входят в число лучших бомбардиров чемпионата Турции.

Принимая во внимание сверхпринципиальный характер предстоящего матча для Жозе Моуринью и серьёзность текущих проблем «Манчестер Юнайтед», предлагаю поставить на победу «Фенербахче», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».