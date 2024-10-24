«Фенербахче» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы в Турции

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.82.

«В Турцию отправляется бедовая команда из Манчестера. Эрик тен Хаг каждый матч ходит под увольнением, но в последнем матче взял и победил «Брентфорд», причём победа была примечательная и с качественной игрой.

«Фенербахче» — домашняя команда, и понятно, какая там будет атмосфера, правда, последние матчи были мировыми, но настрой на «МЮ» будет максимальный. Последний раз команды пересекались восемь лет назад, и в обеих встречах был «верх» и было много мячей, чего жду и сейчас.

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Оборона «Манчестер Юнайтед» не выглядит какой-то монолитной и регулярно пропускает. Атака у «МЮ» весьма весёлая при такой себе обороне «Фенербахче», поэтому я думаю, что ТБ 3.5 и обе забьют вполне может промелькнуть в этой игре», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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