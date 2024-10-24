«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «МЮ» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.74.

«Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 3-м туре Лиги Европы. Команда Моуринью сейчас испытывает сложности. В чемпионате Турции она не смогла обыграть «Самсунспор» (2:2). Это очередная потеря очков для клуба. Отставание от лидеров уже большое — пять очков. Для чемпионата Турции это много. На дистанции это может сказаться, хотя и дистанция осталась длинная. С «Самсунспором» «Фенербахче» упустил победу, ведя в два мяча, пропустил в концовке.

Сейчас есть претензии к Жозе Моуринью по качеству игры, по зрелищности. Это 12-я команда чемпионата Турции по владению. Пока мы видим, что коллектив не в состоянии контролировать матчи, одерживать комфортные победы. Они, конечно, есть. Но, естественно, руководство и болельщики ждут, что их будет больше, учитывая уровень состава. А состав у «Фенербахче» классный, звёздный. Однако есть вопросы к Жозе и по выбору игроков, почему не играет Ирфан Джан Кахведжи, почему вообще не получает шанса Дженгиз Ундер, провальный трансфер Эн-Несири, вышел Костич на левом фланге вместо Сент-Максимена в последнем матче, но Костич поздно пришёл в клуб и пока толком не готов. Фред не в лучшей форме сейчас, а ведь он — ключевой игрок, Шиманьски не так результативен, как в первом круге прошлого сезона. У него в игре явно кризис по сравнению с тем, что он показывал на первых порах. В общем, сложно «Фенербахче».

Сейчас клуб дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Он противоречивое впечатление в этом сезоне, естественно, тоже оставляет. Да, на выходных клуб победил «Брентфорд», и пока, пожалуй, провёл лучший матч в сезоне, второй тайм особенно, ну и в первом был неплох. Онана здорово играл, Рашфорд голевой сделал пас, наверное, был лучшим Бруну, потрясающую голевую передачу выполнил. В общем, «МЮ» провёл качественный матч, победный. Он был очень нужен по понятным причинам. Тен Хаг чувствует давление со всех сторон.

Это интересная игра двух команд, которые, в общем, с вопросами выступают. Матч пройдёт в Стамбуле. Естественно, это особенная атмосфера. Плюс Жозе против своей бывший команды, дополнительная интрига. И, в общем, Моуринью уже тоже некуда деваться, проигрывать точно ему нельзя. В Лиге Европы «Фенербахче» стартовал с победы над «Юнионом», потом была ничья с «Твенте». Честно говоря, два сложных матча, клуб не лучше соперников точно выглядел, но выиграл у «Юниона», например, всё равно. С «Твенте» тоже равная игра была, могли и уступить. У вот у «Юнайтед» в Лиге Европы всё хуже — две ничьих. С «Твенте» дома и с «Порту» – в гостях. С португальцами «красные дьяволы» ещё и спаслись на последних минутах. В общем, очки нужны и тем, и другим.

Я бы вот такой вариант ставки выбрал — «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.74. «МЮ» более классным составом обладает, и по игре уж точно он не хуже «Фенербахче». Турки обладают сильной атакой, как и «Юнайтед». Несмотря на нестабильную игру, я думаю, что голы здесь должны быть. «Фенер» дома прям уж совсем не закроется, хотя сыграет вторым номером, учитывая приоритеты Жозе. Но я жду результативной игры. У хозяев поля есть игроки, которые, естественно, хотят показать себя в таком статусном матче, звёзды прошлого, настоящего, будущего, но больше всё-таки прошлого», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».