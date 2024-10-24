«Фенербахче» — «МЮ»: ставка Людаса Румбутиса на матч Лиги Европы в Стамбуле

Известный белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.55.

«В «Фенербахче» погоду делают ветераны. Самым результативным игрокам далеко за 30 лет. Ну и, конечно, вратарь у команды мирового уровня, на мой взгляд. В Лиге Европы «Фенербахче» идет лишь на 13-м месте. Но пока не проигрывает.

У «Манчестера» есть кадровые проблемы, в лазарете довольно много игроков. В Лиге Европы матчи даются тяжело. Если команда хочет попасть в плей-офф, то нужно очень постараться. Я не жду в этом матче какого-то прорыва от «МЮ». Нужно понимать, что будет непросто. В «Фенербахче» сейчас работает Моуринью. И на такие игры он умеет очень хорошо настраивать команду. Для него это будет принципиальный матч. Игра будет богатой на события. Считаю, обе команды забьют», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».