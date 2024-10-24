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«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги Европы в Англии

«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги Европы в Англии
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.55.

«Тоттенхэм» выиграл в обоих предыдущих турах и входит в чиcло лидеров Лиги Европы. Вопреки мнению, что английские клубы порой пренебрегают этим турниром, «Тоттенхэм», идущий седьмым в национальном чемпионате, два матча в ЛЕ провёл серьёзно, дома в меньшинстве победив 3:0 «Карабах» и на выезде — «Ференцварош» — 2:1. Ну а в АПЛ был разгромлен «Вест Хэм» — 4:1. Итог волевой победе здесь подвёл лидер команды Сон Хын Мин.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«АЗ Алкмар» располагается в самой середине таблицы Лиги Европы — на 18-й позиции. Нидерландцы сначала, проигрывая, взяли верх дома над «Эльфсборгом» — 3:2 — с двумя голами молодого ван Боммела, а потом уступили «Атлетику» в Бильбао — 0:2. В национальном чемпионате 19 октября было поражение на своём поле от лидера турнира ПСВ — 1:2. Сами футболисты из Алкмара после девяти туров занимают пятое место с пятью победами, ничьей и тремя поражениями.

Обе команды имеют несомненные проблемы с обороной. А вот впереди «Тоттенхэм» сегодня силён. Дома англичане будут контролировать ход матча, и «АЗ Алкмар» не настолько хорош в атакующих действиях, чтобы гарантированно ловить хозяев на увлечённостью атакой. Через три дня после ЛЕ «Тоттенхэму» предстоит на выезде сыграть с «Кристал Пэлэс», а ещё через три дня в кубковом матче принимать «Манчестер Сити». И задача правильного расходования сил перед командой Постекоглу, бесспорно, стоит. Для «АЗ Алкмар» цели в Лиге Европы важны, поэтому осторожность для команды, проигравшей четыре встречи подряд, будет поставлена во главу угла. Тем более в матче с одним из топовых участников турнира на его поле. Даже при вполне возможном большом преимуществе англичан я не стал бы прогнозировать голевую феерию», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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