«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.06.

«В 3-м туре Лиги Европы пройдёт встреча «Тоттенхэма» и «АЗ Алкмар». Я тут склоняюсь к успеху «шпор». Всё-таки в этом еврокубке проблем у них не должно возникать. Тем более соперник находится сейчас в плохой форме.

«Тоттенхэм» пока без ошибок идёт в Лиге Европы. В турнире он явно является одним из главных претендентов на победу. В первых турах «шпоры» справились с «Карабахом» (3:0) и с «Ференцварошем» (2:1). Само собой, уровень соперников различается, команда Постекоглу уверенно доминировала в играх с ними.

В последних встречах в АПЛ у «Тоттенхэма» проблем тоже почти не возникало. Да, было поражение в тяжёлом матче с «Брайтоном» (2:4). Но зато вот «Вест Хэм» и «Ман Юнайтед» «шпорам» удалось уверенно обыграть — 4:1 и 3:0. В таблице турнира команда Постекоглу пока идёт не так высоко — на седьмой строчке. Думаю, за топ-5 она точно поборется ещё.

Ну а у «АЗ Алкмар» сейчас есть явные игровые проблемы. Он идёт на серии из четырёх поражений. Только одна из этих встреч была в рамках Лиги Европы — ожидаемые 0:2 от «Атлетика» во 2-м туре. В первом же матче турнира нидерландцы разобрались с «Эльфсборгом» (3:2), как раз после этого у них и началась серия поражений.

В трёх турах Эредивизии проиграл «АЗ Алкмар». Во всех встречах он не так уж много пропускал — 1:2 с «Утрехтом», 0:1 с «Фортуной» и 1:2 – с ПСВ. Из-за таких неудач в таблице коллектив опустился на пятое место уже.

В общем, даже если бы представитель Нидерландов был сейчас в хорошей форме, у него всё равно было бы мало шансов в матче с «Тоттенхэмом». Уровень соперников различается. А в нынешней ситуации у «АЗ Алкмар» шансов нет, я уверен. Тем более игра ещё и в Лондоне пройдёт.

Ставлю на уверенную победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 2.06», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».