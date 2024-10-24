«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТМ 3 за 1.68.

«Крылья Советов» пережили очень турбулентный период. Результаты команды, конечно, оставляют желать лучшего, были разговоры о потенциальной отставке Игоря Осинькина и приходе в клуб Сергея Игнашевича. Но пока картина не изменилась – Осинькин продолжает тренировать «Крылья Советов». И именно ему вместе со своими помощниками необходимо выправлять положение дел в национальном чемпионате.

В Кубке для «Крыльев Советов» тоже всё сложилось достаточно печально — команда уже лишилась шансов на выход в следующий этап. Она гарантированно занимает последнее место в группе, так что матч с московским «Динамо» во многом является простой формальностью. Да, это домашняя встреча, и перед своими болельщиками футболисты «Крыльев Советов», конечно же, постараются добиться хорошего результата и проявить себя с лучшей стороны для того, чтобы получать больше времени в матчах РПЛ.

Ну а что касается московского «Динамо», то здесь совершенно допустимая история с максимальной ротацией стартового состава, поскольку у «Динамо» шансы на продолжение борьбы за трофей 100-процентно останутся, как бы они ни сыграли против «Крыльев Советов».

Матч, который пройдёт в Самаре, на мой взгляд, не будет сверхрезультативным. Мой прогноз – тотал меньше 3», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».