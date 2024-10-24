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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Самаре

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Самаре
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.41.

«Самарцы вылетают из Кубка, два очка в пяти играх — явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики. 1-й тур и поражение от махачкалинского «Динамо» — 0:1. 2-й — домашний разгром от «Спартака». В дальнейшем лучше результаты не стали, единственная радость — победа над махачкалинцами в серии пенальти в последнем туре. Большой радости клубу Игоря Осинькина это не добавило, тем более что по ходу игры счёт был 3:0 в пользу «Крыльев», а удержать победу в основное время не вышло. Общая разница мячей просто катастрофическая — 5:16. С такими показателями претендовать на проход в плей-офф практически нереально.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» вышло в плей-офф Пути РПЛ. Со второй позиции до последнего тура их могли сместить одноклубники из Махачкалы, но их неудачная игра в домашнем матче со «Спартаком» окончательно лишила их шансов на это. У бело-голубых пока совсем нет стабильности. «Динамо» вполне может разгромить соперника, а в следующей встрече — проиграть крупно. Неудачным получился и матч 5-го тура со «Спартаком», до 84-й минуты «Динамо» вело 2:1, отличились Даса и Маухуб, но довести дело до нужного результата не вышло: красно-белые отыгрались, а в добавленное время ещё и вырвали победу.

Прогнозировать матчи команд без турнирных задач довольно сложно. Предположу, что оба тренера дадут своим основным футболистам немного отдохнуть, поэтому такого голевого пиршества, как в первом круге, мы не увидим. Тотал меньше 3.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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