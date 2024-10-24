«Твенте» — «Лацио»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы в Нидерландах

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Твенте» – «Лацио».

Ставка: ТБ 2 за 1.41.

«Твенте» в чемпионате Нидерландов выглядит блёкло, команда идёт на шестом месте после девяти матчей. О титуле речь уже не идёт, до ПСВ уже 12 очков, а игра «Твенте» вызывает больше вопросов. В последнем туре играли на выезде против «Валвейка», смотрелись лучше, но вновь потеря очков — 2:2. В Лиге Европы две ничьих в двух турах, что сложно назвать отличным результатом. Но играли-то с именитыми командами. 1:1 на «Олд Траффорд» — неплохой результат, как и ничья дома с «Фенербахче» Жозе Моуринью.

«Лацио» в чемпионате Италии – за пределами еврокубковой зоны, 13 очков после восьми туров и седьмая строчка в таблице. С одной стороны, отрыв от первого места уже шесть очков, а с другой – «Ювентус», идущий в тройке, всего в трёх очках. Ему и проиграл «Лацио» в последнем туре 0:1, а в случае победы римляне были бы сами на третьей строчке. В Лиге Европы же дела у столичной команды идут прекрасно, после двух туров они возглавили таблицу, одержав две разгромные победы на старте.

«Твенте» не повезло с календарём, но таковы реалии. По сути, фаворита в этой встрече нет, несмотря даже на разницу в результатах на старте турнира. Нидерландцы в этом сезоне забили во всех официальных матчах, итальянцы лишь раз ушли без голов — в матче с «Ювентусом», но это неудивительно, туринцы в восьми турах пропустили лишь раз. Поэтому мы выберем острожный вариант – тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».