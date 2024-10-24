«Твенте» — «Лацио»: ставка Дмитрия Градиленко на игру общего этапа Лиги Европы

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Твенте» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 1.85.

«Твенте» и «Лацио» встретятся в 3-м туре Лиги Европы. Обе команды в турнире ещё не проигрывали. Но нидерландцы оба своих матча завершили вничью. Причём соперники были достаточно сильные — «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». А вот итальянцы в своих встречах выиграли и делали это достаточно легко.

Поэтому мне кажется, в этой игре мы увидим много голов. Тут можно рассмотреть ставку тотал больше 2.5 гола. И так как букмекеры оценивают этот матч, предполагая, что играют тут плюс-минус равные команды, то можно рассмотреть победу «Лацио» с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».