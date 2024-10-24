«Порту» — «Хоффенхайм»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы в Португалии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Хоффенхайм».

Ставка: ТБ 3 за 1.81.

«Порту» начал сезон с завоевания Суперкубка Португалии, переиграв «Спортинг» 4:3 в дополнительное время. В чемпионате «драконы» буксовали в августе, но три очка набирали в каждом матче, правда, соперники с завидной регулярностью завершали игры в меньшинстве, аж трижды подряд. Но в конце лета «Порту» и «Спортинг» встретились в Лиссабоне. Моментов было немного, но столичная команда их создавала побольше и заслуженно победила 2:0. После восьми туров «Порту» имеет семь побед и отстаёт от «Спортинга» на три очка. В Лиге Европы пока у португальцев дела не очень, поражение в Норвегии и 3:3 с «Манчестер Юнайтед» дома.

«Хоффенхайм» в чемпионате Германии выглядит плохо, всего семь очков в семи матчах, и лишь «Аугсбург» и «Хольштайн» пропустили больше команды из Зинсхайма. Последних и обыгрывал «Хоффенхайм» в чемпионате, так же как и «Бохум» в последнем туре. В остальных матчах были потери очков, потому 14-е место уже не удивляет. В Лиге Европы дела идут лучше, 11-е место с четырьмя очками после двух туров. Ничья с «Мидтьюлланном» на выезде 1:1 и уверенная домашняя победа над киевским «Динамо».

Обе команды далеки от своей лучшей игры, но «Порту» в чемпионате высоко, а «Хоффенхайм» в Германии близок к зоне вылета. Но тут всё просто, уровни чемпионатов абсолютно разные. Португальцы фавориты предстоящего матча, они много забивают, но в Европе и пропускают многовато. «Хоффенхайм» в похожей ситуации, оборона далека от идеала. Тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».