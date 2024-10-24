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«Панатинаикос» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

«Панатинаикос» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.51.

«Панатинаикос» и «Челси» сыграют друг с другом 24 октября. Это 2-й тур Лиги конференций. На данный момент в активе у «Челси» есть победа, три очка. А вот у «Панатинаикоса» была ничья на выезде.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этот раз греки играют дома. Возможно, мы увидим в матче голкипера с российским паспортом, если вы помните, в «Панатинаикосе» играет Юрий Лодыгин. Там он не является основным голкипером, так что, возможно, его поставят на этот турнир. Причём, может быть, и «Челси» тут будет использовать игроков, которые задействованы в чемпионате Англии мало. Возможно, будет тоже второй состав у «синих», не полностью основной.

Но, думаю, это совершенно не помешает гостям здесь одержать победу, как мне кажется. Поэтому я предлагаю рассмотреть тут победу «Челси» с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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