«Панатинаикос» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.51.

«Панатинаикос» и «Челси» сыграют друг с другом 24 октября. Это 2-й тур Лиги конференций. На данный момент в активе у «Челси» есть победа, три очка. А вот у «Панатинаикоса» была ничья на выезде.

В этот раз греки играют дома. Возможно, мы увидим в матче голкипера с российским паспортом, если вы помните, в «Панатинаикосе» играет Юрий Лодыгин. Там он не является основным голкипером, так что, возможно, его поставят на этот турнир. Причём, может быть, и «Челси» тут будет использовать игроков, которые задействованы в чемпионате Англии мало. Возможно, будет тоже второй состав у «синих», не полностью основной.

Но, думаю, это совершенно не помешает гостям здесь одержать победу, как мне кажется. Поэтому я предлагаю рассмотреть тут победу «Челси» с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».