«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Торпедо».

Ставка: итоговая победа «Торпедо» за 2.25.

«Салават Юлаев» замыкает восьмёрку команд, которые попадают плей-офф на Востоке. С одной стороны, Уфа наряду с Казанью провела меньше матчей, чем их соперники. У команды Виктора Козлова на четыре игры меньше, чем у «Нефтехимика», который опережает участников «зелёного дерби» всего на одно очко. А две подряд победы поднимут «Салават» сразу на второе место. С другой — Уфа не впечатляет удачными сериями, а несколько матчей подряд чередует победы с поражениями. Начались эти качели после недельной паузы «Салавата». Уфимцы уступили ЦСКА (0:2), потом разгромили «Спартак» (5:2), проиграли московскому «Динамо» (2:4), следом победили в матче с «Барысом» (3:2), снова поражение в Челябинске (2:4) и опять победа — теперь над «Сочи» (3:2 Б). Пожалуй, только победа в игре с красно-белыми кажется солидным результатом, а вот тяжкий матч с «Барысом» и домашняя ничья в основное время с «Сочи» вызывают определённые опасения относительно амбиций «Салавата» в борьбе за высокие места.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем-то, похожая качельная серия и у «Торпедо». У команды Игоря Ларионова она короче на один матч. И чью-то серию эта игра остановит, потому что обе команды в предыдущих встречах победили. «Торпедо» из пяти последних матчей выиграло три — у «Металлурга» (5:4) и дважды у «Нефтехимика» (5:4 ОТ дома и 3:1 в гостях), а проиграло в овертайме «Трактору» (4:5 ОТ) и в серии буллитов московскому «Динамо» (2:3 Б). То есть в каждой игре нижегородцы набирали очки. Последний раз команда Игоря Ларионова проиграла в основное время больше месяца назад — 21 сентября. В прошлом сезоне команды выдали два скучнейших матча — в обеих встречах победила Уфа со счётом 1:0. Дома забили только в овертайме, а в Нижнем решили исход в основное время.

Предстоящая игра может стать похожей на прошлогодние, и кажется, что «Торпедо» готово взять реванш», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».