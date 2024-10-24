«Салават Юлаев» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 24 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5 за 2.45.

«Хоккеистам уфимского клуба выдали зарплату, но оказалось, что проблемы в игре команды связаны не только с недовольством задержками. Позавчера команда Козлова билась об оборону обученного, но беззвёздного ХК «Сочи» и была на волоске от поражения. Качество игры в чужой зоне оставляет желать много лучшего. Побеждать «Торпедо» нынешний «Салават» не готов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Ведь нижегородцы набрали хороший ход. 10 подряд матчей с набранными очками, из них восемь побед. Команда Ларионова может позволить себе играть в стиле заправского фаворита, например, во вторник потратили на спокойную победу в Нижнекамске ровно столько сил, сколько было нужно. Теперь обыграют и уфимцев, причём в результативном стиле. В матче точно будет заброшено больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».