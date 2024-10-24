«Нефтехимик» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнекамске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Сочи».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.25.

«Нефтехимик», в последние две недели уступивший пять раз подряд, и так не впечатляет. А уж в играх без зрителей тем более – даже на козырь в виде эмоций домашних трибун не получается рассчитывать. Сочинцы должны обыгрывать такого соперника с уверенной разницей в счёте. После победы над ЦСКА и буллитов в Уфе уверенность в следующем успехе команды Зубова – почти 100-процентная.

А вот на град шайб рассчитывать не нужно. Всё-таки в концовке тяжёлого выезда черноморцы не смогут провести всю встречу на максималках, при комфортной разнице в счёте сядут в оборону. Четыре гола на двоих – максимум для этого матча», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».