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«Нефтехимик» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнекамске

«Нефтехимик» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнекамске
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Сочи».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.25.

«Нефтехимик», в последние две недели уступивший пять раз подряд, и так не впечатляет. А уж в играх без зрителей тем более – даже на козырь в виде эмоций домашних трибун не получается рассчитывать. Сочинцы должны обыгрывать такого соперника с уверенной разницей в счёте. После победы над ЦСКА и буллитов в Уфе уверенность в следующем успехе команды Зубова – почти 100-процентная.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1-й период
0 : 0
ХК Сочи
Сочи

А вот на град шайб рассчитывать не нужно. Всё-таки в концовке тяжёлого выезда черноморцы не смогут провести всю встречу на максималках, при комфортной разнице в счёте сядут в оборону. Четыре гола на двоих – максимум для этого матча», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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