«Лион» — «Бешикташ»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ».

Ставка: «Лион» победит за 1.52.

После неудачного старта сезона «Лион» преобразился. Обыграв в 1-м туре общего этапа Лиги Европы «Олимпиакос» (2:0), подопечные Пьера Сажа одержали ещё четыре победы кряду. Они разгромили «Рейнджерс» (4:0) в еврокубках, а в Лиге 1 выиграли у «Тулузы» (2:1), «Нанта» (2:0) и «Гавра» (4:0). Команда в отличной форме и может продлить свою серию.

У «Бешикташа» ситуация хуже. «Чёрные орлы» не проигрывают в чемпионате Турции, но в Лиге Европы потерпели два поражения – от «Аякса» (0:4) и «Айнтрахта» (1:3). В двух последних встречах первенства чёрно-белые сыграли вничью с «Газиантепом» (1:1) и победили «Коньяспор» (2:0).

Однозначно, «Лион» — фаворит предстоящего матча. Команда набрала хороший ход. А вот у турецкого клуба плохи дела в еврокубках. Два поражения и семь пропущенных голов не говорят ни о чём хорошем. Выбор очевиден – победа подопечных Пьера Сажа за 1.52.